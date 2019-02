Lavorare in Formula Uno: la scuderia Toro Rosso cerca personale

Sognate di lavorare in Formula Uno? La Scuderia Toro Rosso di Faenza, chiamata dal 2018 Red Bull Toro Rosso Honda, cerca personale. Sul proprio sito, infatti, l'azienda ha pubblicato numerose offerte di lavoro per la ricerca di diverse figure: tra queste anche fresatori Cnc, programmatori Cam, tecnici elettronici e del "tunnel del vento", ingegneri meccanici, designer grafici e tecnici di prototipazione rapida. Per candidarsi è possibile visitare il sito dell'azienda.