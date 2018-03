Lavoro stagionale, si cerca ancora tanto personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Aumenta la domanda di personale stagionale nel settore turistico sulla riviera romagnola, secondo l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia Romagna. Alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e negozi della riviera, in queste settimane, sono alla ricerca di lavoratori da impiegare nei mesi estivi e molte richieste risultano ancora inevase.

"In questo momento, su tutta la riviera - spiegano dall'agenzia - si cercano 40 cuochi, 110 aiuto cuochi, 95 camerieri ai piani, 150 camerieri di sala e 70 segretari di albergo. Sono inoltre aperte le ricerche per addetti al booking, commessi, animatori, lavapiatti, baristi, barman, pizzaioli, pasticceri, receptionist, bagnini, parrucchieri, estetiste e portieri notturni". Per approfittare di queste opportunità di impiego stagionale le persone interessate possono consultare le offerte di lavoro alla pagina wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali. Nei singoli annunci sono indicati i recapiti e le modalità di candidatura.