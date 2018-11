Oltre 2mila vecchie scarpe raccolte: dalla gomma nascono i pavimenti dei parchi giochi

Le nostre care, vecchie scarpe sportive hanno fatto diventare i cittadini del Ravennate protagonisti di un riciclo virtuoso, grazie al progetto “Le tue scarpe al centro”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dai Centri di Educazione alla Sostenibilità e da Arpae, sviluppata in collaborazione con 7 gestori regionali dei servizi ambientali, tra i quali il Gruppo Hera, si è conclusa nei giorni scorsi triplicando l'obiettivo iniziale di raccogliere 10.000 scarpe da ginnastica o infradito in gomma usurate. Sono state infatti raccolte oltre 33.000 scarpe.

In particolare, i Comuni del Ravennate coinvolti nel progetto hanno registrato ben 2.040 chilogrammi di scarpe raccolte, mentre sono stati 4.460 i chilogrammi di scarpe raccolti nei Comuni della Regione serviti da Hera che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno segnato la quantità maggiore raccolta a livello regionale. Durante il periodo di svolgimento, le scarpe sono state consegnate nei 90 punti di raccolta allestiti presso le stazioni ecologiche del Ravennate e del Lughese e presso le palestre e le scuole aderenti. I volontari delle associazioni e il personale scolastico hanno provveduto alla gestione dei contenitori posizionati nelle strutture del territorio dagli operatori di Hera.

I risultati del progetto sono stati raggiunti anche grazie all’importante collaborazione di tutti i soggetti come le scuole e le associazioni sportive e ambientaliste di Ravenna e della Bassa Romagna* che questa mattina le Amministrazioni comunali coinvolte hanno voluto ringraziare pubblicamente con la consegna di un attestato. Un appuntamento importante con il quale gli Amministratori del Ravennate e il Gruppo Hera hanno aperto la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti che inizia oggi e si concluderà il prossimo 25 novembre.

“Siamo molto fieri dei risultati della campagna di promozione dell’economia circolare “Le tue scarpe al centro” – ha dichiarato la sindaca referente per l’Ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Paola Pula -. Si tratta di risultati che hanno superato le aspettative e che hanno confermato la capacità di fare squadra dei nostri territori, coniugando l’impegno dei cittadini, delle istituzioni sia pubbliche che private e del mondo associazionistico. Il progetto ha dimostrato una grande valenza educativa sul piano ambientale, ha saputo inoltre coniugare l’impegno e i valori positivi dello sport e della solidarietà e la sfida verso un’economia sostenibile e circolare”.

Il progetto, attivo da aprile a giugno, ha previsto la raccolta di scarpe da ginnastica e infradito usurate, dalle quali sarà recuperata la gomma della suola, che una volta trattata diventerà un morbido granulato, adatto a creare la pavimentazione antitrauma per i parchi gioco. La pavimentazione sarà donata ai bambini di Amandola, comune marchigiano colpito dal sisma del 2016. “Le tue scarpe al centro” ha, quindi, consentito ai cittadini di compiere un bel gesto di solidarietà, oltre ad avvicinarli ai valori dell’economia circolare, che vede nei rifiuti una risorsa e punta a un nuovo modello economico non più basato sullo sfruttamento delle risorse naturali ma appunto “circolare”, in cui le materie sono costantemente riutilizzate.