Oltre cento turisti a Lugo alla scoperta della città

Oltre cento turisti a Lugo per visitare i suoi monumenti e luoghi d’interesse più importanti. Giovedì è infatti arrivata in città una numerosa comitiva proveniente da diverse città del centro-nord. I turisti sono stati accolti nella piazza del Pavaglione dall’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, che ha illustrato i lavori da poco terminati per restaurare il quadriportico e le numerose iniziative organizzate quest’anno per celebrare Francesco Baracca e Gioachino Rossini. Inoltre, i turisti hanno potuto vistare il Villaggio di Natale allestito in piazza Mazzini.

“Ci fa un enorme piacere che un gruppo così numeroso di turisti, provenienti anche da fuori regione, abbia deciso di visitare Lugo per conoscere la nostra città e i suoi luoghi più rappresentativi - ha dichiarato Anna Giulia Gallegati -. In questa occasione Lugo si mostra ancora più bella grazie all’atmosfera natalizia che accompagnerà la città fino a gennaio”. Subito dopo, la comitiva ha visitato alcuni luoghi simbolo di Lugo, come il Teatro Rossini, il museo “Francesco Baracca” e la Rocca estense, accompagnati rispettivamente da Francesca Bandoli, Mauro Antonellini e Antonio Curzi. La visita è stata curata dal consorzio AnimaLugo.