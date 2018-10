Omicidio Desiante, Ris a lavoro sul sangue sulle scale: i vicini non immaginando avevano provato a pulirlo

Hanno lavorato tantissime ore esaminando scrupolosamente ogni centimetro dell'appartamento del delitto i Ris di Parma che lunedì mattina sono intervenuti nella casa di Castiglione di Cervia dove, nella notte tra sabato e domenica, è stato trovato brutalmente ucciso Rocco Desiante, 43enne pizzaiolo originario di Gravina di Puglia ma da anni residente in Romagna.

Dopo ore in cerca di tracce, indizi e impronte, alle 17.30 gli inquirenti sono usciti dall'appartamento in cui l'uomo è stato trovato in un lago di sangue: ed è proprio su quest'ultimo aspetto che gli investigatori dei Ris - cinque uomini di cinque diversi reparti - si sono concentrati maggiormente, supportati dai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima. Il sangue trovato, infatti, era tantissimo, e fin dall'inizio non si è escluso che potesse appartenere non esclusivamente alla vittima, ma anche al suo carnefice, magari ferito dopo la colluttazione. E sangue è stato trovato anche sulla scala del condominio, dove evidentemente l'assassino, nella fuga, ha lasciato delle tracce ematiche: tuttavia un inquilino di uno degli altri appartamenti aveva tentato, nei giorni precedenti, di ripulirlo in maniera amatoriale, senza poter immaginare si trattasse di sangue proveniente da una scena del crimine. In ogni caso i Ris hanno raccolto numerosissimi reperti che ora dovranno essere analizzati. Al momento non sono emerse nuove ipotesi e non si esclude nessuna delle piste seguite fino ad ora.

Foto Massimo Argnani