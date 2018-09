Open day alla scuola di musica per scoprire quale strumento fa per te

Con l’approssimarsi dell’inizio dei corsi, la scuola di musica “Luigi Varoli” di Cotignola apre le porte della propria sede in via Rossini 13 per un open day dedicato a tutti gli interessati. Sabato 29 settembre dalle 16.30 alle 18.30 si potranno provare gli strumenti, vedere le aule didattiche allestite nella cornice di Casa Varoli, discutere con tutti gli insegnanti e chiedere informazioni sulle attività e sul percorso che si è interessati a intraprendere.

"È un modo per conoscerci e avere un contatto diretto con noi - sottolinea Federica Bassi, responsabile didattica e coordinatrice dei corsi - Dopo i buoni riscontri degli scorsi anni, confermiamo l’open day e aspettiamo bambini e ragazzi insieme ai loro genitori”. I corsi, che partiranno a inizio ottobre, sono: Children’s music laboratory, pianoforte, chitarra, violino, violoncello, canto moderno, chitarra elettrica, basso, batteria, flauto traverso, clarinetto, tecnica vocale, coro, musica d’insieme per band e orchestra; attivato anche un corso per la prima infanzia dai 3 ai 6 anni. L’open day è a partecipazione libera e gratuita. Per ulteriori informazioni, chiamare il 3407303943, oppure scrivere a scuola@associazionevaroli.it.