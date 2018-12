Orari dei treni stravolti, a Godo monta la protesta: "Rivogliamo la nostra stazione"

Manifestazione sabato mattina alla stazione di Godo, con i pendolari (e non) che si sono trovati per protestare contro il nuovo orario di Trenitalia. La decisione dell'azienda di trasporti su rotaia, che ha stravolto gli orari, sta causando molti problemi ai lavoratori e anche agli studenti. Non bastano gli autobus aggiunti a far diminuire i disagi che dal 9 dicembre per i cittadini si sono fatti davvero molto pesanti. Sono state raccolte anche le firme per una petizione. Presenti anche sindaco ed assessori di Russi.

