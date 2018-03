Pasqua 2018, gli auguri dell'arcivescovo: "Che sia un sinonimo di speranza"

"Pasqua come sinonimo di “speranza”, vita nuova, a partire dal dono di Cristo sulla croce e dalla sua Risurrezione, che fa nuove tutte le cose". E’ l’augurio che l’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni invia ai fedeli e a tutta la città in occasione della Pasqua ormai prossima. "Nel disorientamento in cui oggi in molti si trovano, senza punti di riferimento o maestri, la tomba vuota del mattino di Pasqua viene a dirci che la vita può cambiare, a partire dalla fede, dalla Parola e dal pane Eucaristico, e che siamo fatti per l’Eternità, indipendentemente dai nostri peccati. Buona Pasqua di risurrezione a tutti".