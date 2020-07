Passaggio di consegne della Round Table 38 di Faenza

Sabato 11 luglio, in occasione della chiusura dell’anno sociale della Round Table, è stato effettuato il tradizionale passaggio di consegne della RT 38 di Faenza, tra il consiglio passato e quello attuale. Al Presidente uscente, Roberto Morgan Scardovi, subentrerà il neo Presidente eletto Riccardo Ligresti, in carica per l’anno sociale 2020/2021. Il nuovo consiglio sarà così composto: Vice Presidente Simone Maretti, Segretario Jacopo Tassi, Tesoriere Andrea Burini, Corrispondente James Hemsley, Consiglieri Gabriele Bandini, Marcello Cristofori e Francesco Maria Valgimigli, Gestore Materiali Francesco Maria Testa, Webmaster Andrea Luca Valentini.

Al consiglio uscente è stato riconosciuto il merito per aver gestito un anno estremamente particolare. Grazie al lavoro svolto, sono stati realizzati importanti service a favore di Ausl Romagna, più nello specifico a sostegno dell’Ospedale di Faenza, territorio a cui noi siamo particolarmente legati, per far fronte all’emergenza Coronavirus, oltre al Banco Alimentare ed al Banco Farmaceutico. Il neo consiglio, si impegna ad organizzare importanti progetti a beneficio della collettività e, inoltre, a giugno 2021 avrà l’onore e l’opportunità di ospitare a Faenza l’Annual General Meeting, un importante evento internazionale, durante il quale molti Tabler (soci della Round Table), provenienti da tutta Italia e dal mondo, potranno conoscere e apprezzare la nostra città.