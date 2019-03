Passeggiata serale rischia di trasformarsi in tragedia, anziana cade dalla diga foranea

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la passeggiata serale di un'anziana signora che, insieme al marito, stava camminando lungo la diga foranea sud a Ravenna. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha messo un piede in fallo ed è precipitata tra gli scogli finendo in mare. E' stato il marito a dare l'allarme, anche lui caduto in acqua, facendo accorrere sul poso i mezzi del 118 e i militari della Capitaneria di Porto. Il personale di Romagna Soccorso ha provveduto a portare in salvo l'anziana e, dopo averla stabilizzata, l'ha trasferita nel pronto soccorso di Ravenna per le cure del caso.