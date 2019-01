"Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi", incontro al Centro Famiglie

Dopo la pausa per le festività natalizie riprende al Centro per le famiglie dell'Unione della Romagna faentina, in via San Giovanni Bosco 1, a Faenza, il ciclo di incontri "Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi ". Incontri di gruppo con altri genitori e neonati per confrontarsi sulle tematiche relative alla crescita del bambino nel primo anno di vita. Sono invitati anche nonni, zii e parenti. Il primo incontro del 2019, dal titolo "Primi distacchi, ‘mal di pancia’ e sensi di colpa: come affrontare al meglio le prime esperienze di separazione dal proprio bambino", è programmato lunedì 7 gennaio prossimo, dalle ore 9.30 alle 11.30. Interverrà Elisabetta Ciracò, psicologa e psicoterapeuta.

Per informazioni: tel. 0546 691871/691816.