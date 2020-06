Perseguita la ex e la riempie di calci e schiaffi: arrestato un pizzaiolo ravennate

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, venerdì pomeriggio, nel giorno del 206° anniversario della fondazione dell’Arma, hanno arrestato per stalking un pizzaiolo ravennate di trentotto anni che non si è rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la sua ex fidanzata e ha continuato a perseguitarla. Mesi di insulti, minacce e una tempesta di telefonate fino a alla violenza fisica consistita in schiaffi e pugni cagionandole un perdurante stato di ansia.

Prima della decisione definitiva di porre fine a questo inferno sporgendo denuncia, il fidanzato geloso e possessivo era sempre stato perdonato, poi la richiesta di aiuto direttamente in caserma, la denuncia e l’indagine coordinata dalla Procura che ha portato all’emissione del provvedimento restrittivo a carico dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Il 38enne adesso si trova in carcere e dovrà rispondere anche dell’aggravante di aver commesso le violenze ai danni di una persona con cui aveva avuto una relazione sentimentale.