Pescatore di frodo nella Pialassa Baiona: due quintali di vongole rigettate a mare

I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna, nel corso della consueta vigilanza in materia di polizia doganale e ittica svolta nella Pialassa Baiona a Marina Romea, avrebbero avvistato un'imbarcazione su cui c'era un uomo intento alla raccolta di molluschi nelle acque interne della zona.

Il pescatore, seppur munito di regolare licenza, non era in possesso del permesso comunale che consente l’esercizio della pesca nell’area, sottoposta a particolari vincoli. Difatti l’ammissione all’esercizio del diritto di uso civico di pesca, disciplinata con regolamento comunale, prevede da parte degli utenti interessati il possesso di specifici requisiti, nonché il pagamento di contributi triennali finalizzati al sostentamento delle spese per la sorveglianza e la manutenzione dei particolari ambiti naturali. I militari hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo dell'imbarcazione, finalizzato alla successiva confisca prevista dalla normativa ittica vigente, unitamente agli oltre 200 chili di vongole rinvenuti a bordo e frutto della pesca abusiva che, in quanto vive, sono state rigettate a mare.

Le zone lagunari salmastre interne del territorio ravennate sono aree sensibili al fenomeno della raccolta di frodo di vongole, a contrasto del quale i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, di cui fa parte il Reparto operante, nell’ambito della complessiva attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei traffici illeciti in mare hanno sempre prestato una particolare attenzione, a tutela dell’ambiente, degli onesti operatori della pesca nonché dei consumatori, in quanto i prodotti ittici raccolti al di fuori dei regolari canali di approvvigionamento possono sfuggire ai prescritti controlli sanitari.