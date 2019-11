Piena del Savio, strade chiuse per allagamenti a Cervia

E' iniziata intorno alle 11.30 la fase più critica del maltempo nella zona di Cervia dove, a causa dell'ondata di piena del Savio in concomitanza col picco massimo della marea, si sono registrati una serie di allagamenti lungo le strade. Dal Comune segnalano la chiusura di via Boito per l'acqua che ha invaso la sede stradale, così come fuoriuscite vengono registrate nella zona di Via Parini e Piazzale Bianchetti, in Viale Matteotti incrocio Viale Nullo Baldini mentre è stata chiusa per sicurezza Via Leoncavallo. I canali del forese sono pieni e hanno raggiunto i livelli di attenzione. I tecnici comunali, la Protezione Civile e le forze dell'ordine stanno continuando a monitorare costantemente tutto il territorio. Per motivi precauzionali di sicurezza, la citadinanza è invitata a non accedere all'arenile, a moli e banchine. Attenzione a possibili innalzamenti o accumuli dell'acqua nei sottopassi. Per i residenti in zone contigue al fiume Savio e ai canali del forese, l'invito in via cautelativa è quello di prestare attenzione a locali interrati o semi-interrati, qualora fossero presenti apparecchi elettrici, oggetti di valore o veicoli.