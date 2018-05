Un'opera attesa da un decennio: in estate nascerà la pista ciclabile di Montaletto

Partirà questa estate a cura della Provincia di Ravenna la realizzazione del primo tratto della pista ciclabile di Montaletto. A seguire partiranno gli altri due tratti a cura del comune per arrivare al mare (sottopasso centro visite saline) per poi collegarsi alla nuova pista ciclabile che realizzeremo lungo il canale. A questa importante opera si collegheranno altre ciclovie cittadine. Non ci saranno disagi al traffico lavorando fuori dalla sede stradale. Un'opera importante attesa da decenni si sta per realizzare, per sostenere la mobilità ciclabile e la sicurezza stradale, verrà infatti realizzato un ponticello ciclo-pedonale in corrispondenza della via Beneficio I tronco e messa in sicurezza della fermata bus. "Ringrazio la Provincia di Ravenna che con l'ex presidente Casadio e l'attuale de Pascale hanno voluto fortemente, insieme a noi, il completamento di questa importante opera che collega la Romagna in modo Ciclabile e Cesena al Mare - commenta il sindaco Luca Coffari -. Per Montaletto è un opera attesa da decenni che migliorerà la qualità della vita in quel quartiere".

Caratteristiche e dati tecnici

Il ercorso ciclo-pedonale lungo la Provinciale 71 bis, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino alla Statale 16, è lungo 6,5 chilometri: 2,4 chilometri lungo la provinciale, dal confine con il territorio della Provincia di Forlì - Cesena e la fine della zona artigianale - industriale di Montaletto; 2,2 chilometri il tratto lungo la via Ficocle e 1,9 chilometri l’ultimo tratto fino l'inizio della via Bova, in corrispondenza del sottopassaggio della Statale 16 Adriatica, all'interno della zona del Parco delle Saline. Successivamente si realizzerà anche il tracciato verso il sottopasso di Pinarella oltre a quello in realizzazione per sulla via Ficocle e verso il sottopasso della Bova delle Saline.

L’importo complessivo dell’opera è di 2,1 milioni di euro: il primo tratto è a carico della Provincia, gli altri due del Comune per un importo di 650mila euro, previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2017. L’opera rientra nel Masterplan delle Ciclovie del Comune di Cervia, un progetto generale di rete cicloturistica costituito da tre reti principali e una rete di collegamenti. Una delle reti principali, denominata Anello delle Saline, prevede, infatti, un percorso di connessione della parte sud-est delle Saline di Cervia alla zona artigianale di Montaletto.