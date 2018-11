Pittura, mosaico e ceramica: tornano i corsi della "Scuola arti e mestieri"

Partono i nuovi corsi della scuola arti e mestieri “Umberto Folli” di Massa Lombarda, che quest’anno ha la sua nuova sede al primo piano del centro giovani Jyl, in viale Zaganelli 1. I corsi saranno presentati in occasione di un open day che si terrà sabato 17 novembre dalle 10 alle 13; durante la mattinata ci sarà la presentazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2018-2019, nonché piccoli laboratori artistici. “Ora più che mai il Jyl si presenta come un centro polivalente educativo e culturale - ha sottolineato il sindaco Daniele Bassi -. La scuola arti e mestieri si inserisce e completa un contesto che include già le attività del centro giovani, la sala prove e la scuola comunale di musica”.

Il progetto formativo, quest'anno in collaborazione con l'associazione culturale Arte.Na, raccoglie tre tipologie di proposte che gravitano attorno al mondo dell’arte e delle suggestioni creative: corsi per tutte le età, dagli adulti ai piccolissimi accompagnati dai genitori. I primi a essere attivati saranno i corsi serali per adulti di disegno, pittura (olio e tempera), scultura e ceramica, a partire da lunedì 19 novembre e fino al 7 giugno 2019. Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23.30. Martedì 20 novembre inizierà il laboratorio “Pastello”, dedicato alla manipolazione di creta, mosaico, disegno, pittura, tempera, cartapesta e altre attività creative per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. I corsi proseguiranno fino all’8 giugno 2019. A partire da gennaio 2019 sarà invece avviato “Scarabocchiamoci” laboratorio per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati dai genitori su manipolazione creta, mosaico, disegno, pittura, tempera, cartapesta e altre attività creative. I laboratori si terranno il sabato mattina dalle 10.30 alle 12. Tre i moduli previsti, ciascuno da cinque incontri: dal 12 gennaio al 9 febbraio, dal 16 febbraio al 16 marzo, dal 23 marzo al 4 maggio (esclusi sabato 20 e 27 aprile).