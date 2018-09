Polizia Municipale, il vicesindaco: "Tutti i 190 agenti sono idonei a pattugliamenti"

Tutti gli agenti del corpo di Polizia municipale di Ravenna sono idonei al servizio di pattuglia. Lo ha precisato il vicesindaco Eugenio Fusignani, rispondendo giovedì pomeriggio in Consiglio comunale a due interrogazioni del Gruppo misto. Complessivamente, da' i numeri come richiesto, sono 190 le unita' alle quale si aggiunge il dirigente. Si tratta di 17 funzionari e 173 tra agenti e ispettori che operano. Ci sono inoltre due amministrativi. Per quanto riguarda gli addetti in via prevalente al controllo del territorio, si contano 71 operatori per la vigilanza di quartiere; 47 unita' speciali; 17 operatori di polizia giudiziaria; 12 per la centrale operativa che e' attiva tutti i giorni dell'anno a tutte le ore. Per un totale di 147.

Il restante personale, precisa Fusignani, concorre comunque al controllo del territorio perche' disimpegna nel turno anche vigilanza all'esterno delle scuole e servizi di viabilita' per manifestazioni ed eventi. Dunque "tutto il personale e' giudicato idoneo, 190 su 190, ed e' in grado di disimpegnare il servizio di pattuglia". La zona del centro viene pattugliata a piedi dalle 7 alle 19 e dalle 19 all'una con servizi automontati. In media sono 12 le pattuglie. Per il forese e il mare tre automontate. Per l'estate sono stati assunti temporaneamente 37 agenti per il servizio di antiabusivismo. Mentre con le nuove assunzioni definitive si punta a un'azione mirata sul controllo della strada. Infine, per quanto riguarda l'educazione stradale e legata alla legalita', sono 350 le ore di educazione nelle scuole, in otto materne, 15 primarie e nove secondarie di primo grado. (fonte Dire)