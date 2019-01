Polizia Municipale in festa per il patrono San Sebastiano

Il 21 gennaio ricorre la festività di San Sebastiano, patrono e protettore della Polizia Locale che quest’anno si celebra a Cervia. La festa ha una valenza territoriale provinciale ed è organizzata col concorso di tutte le altre Polizie Locali del territorio. Per tutti gli appartenenti al Corpo è un momento di incontro e celebrazione di ciò che rappresenta la Polizia Locale nella comunità dove quotidianamente è impegnata.

La cerimonia inizia alle 10.00 con la Santa Messa, celebrata nel Duomo di Cervia dal Vescovo vicario di Ravenna Monsignor Alberto Brunelli e dall'Arciprete di Cervia Don Pierre Laurent Cabantous, alla presenza del Prefetto di Ravenna, del Sindaco di Cervia, del Comandante della Polizia locale di Cervia, con la partecipazione del Corpo di Polizia Provinciale e delle Polizie Locali di Ravenna, Cervia, Russi, dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e dell’Unione della Romagna Faentina e delle autorità provinciali e locali. La giornata di San Sebastiano è anche il momento per ringraziare pubblicamente la Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto, in un clima di profonda collaborazione e di serenità per garantire legalità e sicurezza ai cittadini e agli ospiti delle località.