Ponte chiuso per lavori, la Lega: "Nove famiglie isolate, serve una soluzione alternativa"

"Nove famiglie, fra le 30 e 40 persone, rischiano l'isolamento in via Monte Coralli a Faenza". A denunciarlo è il consigliere della Lega Andrea Liverani, che lancia l'allarme: "Da alcuni giorni il ponte di ferro è in manutenzione (e non si sa per quanto) e l'unica strada percorribile per raggiungere le abitazioni è via Pideura, ma è una carraia che in caso di pioggia diventa molto pericolosa. La denuncia dei cittadini di via Monte Coralli non ha ottenuto attenzione da parte dell'amministrazione comunale faentina e tutt'ora non si è a conoscenza di possibili soluzioni alternative. Le famiglie si sono recate dal sindaco nei giorni scorsi, senza appuntamento come nessuno ha avuto notizia della strada chiusa, ma purtroppo Malpezzi non li ha ricevuti. In caso di pioggia o neve (sempre possibile in questo periodo) le famiglie sarebbero completamente isolate e si rischia che via Pideura non sia transitabile con il maltempo da mezzi di emergenza. Non esistono cittadini di serie A e di serie B. Non è possibile che nel forese vi siano queste situazioni: è opportuno che il sindaco si prenda immediatamente in capo, insieme alla sua giunta, questa emergenza".