Il sindaco tiene aperte le scuole e viene travolto dagli insulti: "Procederò per vie legali"

Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi non ci sta. Lunedì sera il primo cittadino della città manfreda ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui annunciava che le scuole del Comune, nonostante il maltempo, sarebbero rimaste aperte. Il post ha da subito iniziato a ricevere centinaia di commenti, fra i quali decine di insulti e bestemmie.

"Questi comportamenti non sono accettabili - spiega Malpezzi in un secondo post pubblicato martedì mattina - I cittadini hanno il pieno diritto di dissentire e di criticare le scelte compiute dagli amministratori pubblici, ma gli insulti che costituiscono "oltraggio a pubblico ufficiale" sono puniti dall'articolo 341 bis del Codice Penale. Anche la bestemmia configura un reato e, in ogni caso, offende pesantemente il sentimento religioso di chi crede. Come sindaco non posso accettare che tramite uno strumento di comunicazione pubblica da me gestito si commettano impunemente simili reati a danno delle istituzioni e della sensibilità religiosa. Ho pertanto provveduto a salvare tutti i commenti per poi agire di conseguenza. Invito pertanto tutti coloro che hanno scritto insulti di vario genere a prendere contatto con i miei uffici (telefono 0546691301 - 0546691376) per concordare un incontro chiarificatore. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni da oggi, procederò per vie legali".