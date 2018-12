Premiati gli assaggiatori e i ristoranti del concorso "Il Piatto GiovinBacco"

Anche quest’anno sono stati estratti a sorte i vincitori del concorso “Vinci a Tavola” - “Il Piatto GiovinBacco” promosso nell’ambito dell’edizione 2018 di "GiovinBacco. Sangiovese in Festa". Il concorso ha visto coinvolti ben 45 ristoranti del territorio e i loro clienti, nel periodo dal 1 al 28 ottobre scorso.

Fra i clienti dei ristoranti che hanno partecipato al concorso - oltre 1.500 - ordinando piatti a base di Sangiovese o bottiglie di Sangiovese e che poi hanno compilato il coupon e lo hanno messo nell’apposita urna - sono stati estratti a sorte tre vincitori: primo premio per Vittorio Bianco di Napoli che vince 12 bottiglie di Sangiovese Superiore, più 12 bottiglie di Sangiovese Riserva; secondo premio per Erisiola Biba di Ravenna che vince 6 bottiglie di Sangiovese Superiore e 6 bottiglie di Sangiovese Riserva; terzo premio per Peter Kundrik di Ravenna che vince 3 bottiglie di Sangiovese Superiore e 3 bottiglie di Sangiovese Riserva.

Fra i ristoranti sono stati premiati il ristorante La Gardela e il ristorante Al 45, entrambi di Ravenna. Il ristorante La Gardela ha vinto per il maggior numero di coupon di clienti raccolti nell’urna: il premio consiste in una visita con pranzo o cena per due persone presso l’Azienda Agricola Trerè di Faenza e in 24 bottiglie di Sangiovese. Il ristorante Al 45 è stato estratto a sorte e vince una visita con pranzo o cena per due persone presso l’Azienda Agricola La Sabbiona di Faenza e 24 bottiglie di Sangiovese.