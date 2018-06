Prima prova di accensione per la nuova illuminazione del centro sportivo

Si è conclusa con la prova di accensione la parte più rilevante dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio e per il rinnovamento dell'impianto di illuminazione del campo da tennis presso il centro sportivo comunale di Villanova di Bagnacavallo. Ora la ditta Gamie Srl di Lugo che sta eseguendo l'intervento, il cui importo complessivo è di circa 120mila euro, provvederà a completare l'opera con l'adeguamento delle linee elettriche e dell'impiantistica. L'inaugurazione della nuova illuminazione è prevista per l'inizio della prossima stagione calcistica, nel mese di settembre.

Il nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio, con torri faro e proiettori con tecnologia led, è dimensionato in modo da raggiungere un grado di illuminamento superiore a 100 lux. L'impianto ha accensioni frazionate ed è dotato di adeguata illuminazione di emergenza. Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione del campo da tennis, sono stati sostituiti i vecchi proiettori con altri più efficienti con tecnologia led, in modo da ottenere un risparmio energetico e raggiungere un grado di illuminamento ottimale. Infine, come miglioria offerta in sede gara, la ditta Gamie ha rinnovato, dotandola sempre di un impianto con tecnologia led, l'illuminazione del campo di allenamento adiacente il campo da calcio.