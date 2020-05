Primo Maggio a Cervia: il sindaco Medri porta garofani rossi all'ospedale

Il sindaco di Cervia, Massimo Madri, si è recato all'ospedale di Cervia, portando un mazzo di garofani rossi per ricordare la Festa del 1 maggio. Li ha consegnati al dottor Domenico Mazzocchi, medico presente della Guardia medica. "Un gesto simbolico in un luogo che in questi momenti è emblematico dell'impegno e dell'abnegazione al lavoro di coloro che stanno sacrificando con dedizione e con senso del dovere il proprio tempo e le proprie vite per la salvezza degli altri - evidenzia -. Proprio in questi momenti difficili, in cui è tutto fermo e tanti sono senza lavoro, è indispensabile ricordare quanto il lavoro rappresenti la vita e la dignità di ogni persona".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.