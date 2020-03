Pronto Farmaco potenziato: farmaci e ricette del medico arrivano a domicilio

Continua l’impegno dell’associazione Auser Ravenna al fianco delle persone più fragili. Mirella Rossi, presidente dell’sssociazione, spiega che in particolare viene potenziato il servizio gratuito Pronto Farmaco, attività in convenzione con il comune di Ravenna, farmacie private e comunali. Il servizio è rivolto a tutti coloro che siano impossibilitati a recarsi dal medico di famiglia o in farmacia e consiste nel ritiro di ricette o richieste dai medici di famiglia, nell’acquisto dei medicinali presso le farmacie e consegna, nel ritiro di referti, ausili per patologie croniche e piani terapeutici e consegna al domicilio dell’utente.

Il primo obiettivo del servizio è sempre stato quello di aiutare le persone sole e fragili. Ancor di più in questa emergenza epidemiologica si è implementato l’impegno sul campo. I volontari storici del servizio Paola, Alba di Auser e Giovanni dell'associazione Anteas organizzano e supportano i tanti giovani che hanno risposto alla “chiamata del sindaco” e numerosi hanno segnato la presenza con la consegna a domicilio a sostegno di questo servizio affinché i volontari più anziani e con patologie potessero in questo momento delicato fare un passo indietro. "E' una bellissima prova di solidarietà e di senso della comunità - commenta Rossi - che ci fa sentire tutti meno soli ad affrontare la grande emergenza che stiamo vivendo".

Vista la numerosa richiesta da parte dei cittadini in difficoltà, oltre ad avere incrementato i mezzi a disposizione, si affianca al consueto numero telefonico 0544482616 il numero 3665938218. Gli operatori risponderanno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Viste le tante richieste, chiediamo ai cittadini che dovessero trovare le linee occupate, di aver pazienza e di riprovare. Il potenziamento della risposta è resa possibile grazie al coinvolgimento della Consulta del Volontariato di Ravenna e dell’Associazione Per gli altri – Csv di Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Telefoni per accedere al servizio Pronto Farmaco: 0544482616 - 3665938218. Orari di accesso al servizio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Il servizio è completamente gratuito. Pronto Farmaco nei territori per consegna farmaci e spesa a domicilio: Auser Savarna 3204790783; Auser San Pietro in Vincoli 3440359262; Auser zona mare 3459478064; Auser Casal Borsetti e Porto Corsini 3202471134.