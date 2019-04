Vigili urbani armati fuori dagli uffici col protocollo Lega-Sulpl, Maestri: "Fuori controllo"

"Gli agenti delle Polizie locali (Municipali e Provinciali) non dovranno più occuparsi di attività che esulano dai compiti propri della sicurezza e del controllo. Dovranno essere dotati di armi da sparo (previa adeguata formazione), spray urticante, distanziatore estensibile e dissuasore elettrico (Taser). Sempre nell'ottica di dotare gli Agenti di strumenti idonei al presidio della sicurezza dei cittadini e di tutela dell'ordine pubblico, gli obsoleti parchi auto di servizio dovranno essere rinnovati attraverso l’attivazione delle procedure volte all’acquisizione di veicoli derivanti da sequestri finalizzati alla confisca". E' quanto prevede il “Protocollo Operativo Polizia locale Emilia-Romagna” siglato mercoledì mattina fra Sulpl (sindacato di Polizia locale) e il Gruppo Lega Emilia-Romagna.

"Il documento – spiegano i consiglieri del Carroccio Alan Fabbri, Matteo Rancan, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Daniele Marchetti, Stefano Bargi, Andrea Liverani, Marco Pettazzoni e Massimiliano Pompignoli - si prefigge l’obiettivo di uniformare i servizi che gli amministratori locali andranno a richiedere (in base alle normative vigenti e alla struttura dei corpi di Polizia Locale) ai loro Agenti, condividendo lo status e le prerogative della polizia di prossimità che contraddistingue le Polizie Locali nei territori della Regione Emilia - Romagna e nazionale".

Il Protocollo prevede che i sindaci, il presidente dell’Unione dei Comuni, il presidente della Provincia e il presidente della Città Metropolitana, nell'ambito delle rispettive funzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, attiveranno accordi anche intercomunali con la prefettura e/o le questure per ottenere la divisione dei compiti definiti con le altre Forze dell’ordine e avranno a supporto negli incontri l’ausilio delle competenze dei Comandanti della Polizia Locale per il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza nei territori regionali.

"Gli amministratori locali di riferimento e il comandante eviteranno che gli operatori di Polizia Locale si occupino di attività e ruoli (messo comunale, predisposizione atti per le occupazioni temporanee, autista di scuolabus, raccolta iscrizioni per i mercati settimanali, tasse che implicano maneggio di denaro) che esulano dai compiti propri di sicurezza e controllo. Gli incarichi estranei al Corpo di Polizia Locale verranno svolti da personale competente, in modo da sgravare gli agenti da compiti impropri e implementarne il numero sulla strada. La Polizia Locale svolgerà le funzioni di sicurezza urbana e controllo: svolgimento funzioni Polizia Giudiziaria, controlli stradali, rilevazione incidenti, controlli commerciali, tutela del consumatore, controlli edilizi, controlli tributari, tutela del territorio contro l’abusivismo, controlli ambientali e sul settore di controllo faunistico, controlli ai regolamenti comunali, controlli Daspo, controlli alle residenze di persone non in regola con il permesso di soggiorno in Italia e nei comuni italiani”, spiegano i consiglieri leghisti.

"E' un protocollo che intende definire i compiti della Polizia locale, in forza del quale gli amministratori valorizzeranno la Polizia locale per garantire sicurezza ai cittadini ed agli oepratori medesimi, dotandoli in modo uniforme di tutti gli strumenti di difesa e autotutela - commenta la Segreteria Regionale Sulpl, composta da Federico Coratella, Miriam Palumbo e Luca Falcitano - Tutti i giorni e a tutti i livelli il nostro sindacato di categoria si adopera per far comprendere e conoscere ai politici il lavoro della Polizia Locale e i rischi a cui sono esposti gli operatori, inquadrati ricordiamolo come impiegati comunali. Nel Gruppo Lega dell'Emilia Romagna abbiamo trovato un interlocutore che ha mostrato attenzione ed interesse. Tant'è che abbiamo elaborato questo protocollo che intende definire i compiti della Polizia locale, in forza del quale gli amministratori valorizzeranno la professionalità degli agenti e, al contempo, garantiranno al meglio la sicurezza ai cittadini ed agli operatori medesimi, dotandoli in modo uniforme di tutti gli strumenti di difesa e autotutela".

Andrea Maestri (Possibile): "Protocollo fuori controllo"

"Sembra che ai più sia sfuggita l’assurdità di una proclamazione urbi et orbi nientemeno che di un “Protocollo operativo” per la polizia locale, tra una sigla sindacale e un partito politico: un certo Sulpl e una certa Lega di Salvini Emilia-Romagna - commenta Andrea Maestri dalla segreteria nazionale di Possibile - Giuridicamente una bestemmia, politicamente un pastrocchio, culturalmente una deriva scivolosa che non può lasciare indifferenti. Un sindacato i protocolli, per di più quelli “operativi”, dovrebbe sottoscriverli con le istituzioni pubbliche da cui la Polizia locale dipende, e non con un partito politico. Se poi guardiamo ai contenuti, c’è da inorridire: si vuole definitivamente trasformare la Polizia locale, che ha compiti specifici e particolari di polizia amministrativa e di prossimità, in una forza di polizia tra le altre, dedicata alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, sempre più armata, sempre più militare. A questo disegno non è estraneo il "vecchio" Pd, che con Minniti e il suo decreto sulla sicurezza urbana ha aperto la diga a questa deriva securitaria, portata a compimento dal nuovo ministro dell’interno leghista, con il potere di ordinanza hard, l'estensione del daspo, le pistole elettriche e altre misure che vorrebbero trasformare i sindaci in sceriffi e le città in contee. Chiediamo troppo se auspichiamo che le autorità locali, dai Prefetti, ai Questori, ai Sindaci, ai capi delle Polizie Municipali prendano pubblicamente le distanze da simili protocolli operativi?".