Pubblica assistenza, un corso gratuito per diventare volontari

Venerdì si è svolta a Ravenna la presentazione del corso base indetto da Pubblica Assistenza per formare nuovi volontari. Angela Gulminelli, presidente di Pubblica Assistenza, ha ringraziato tutti i cittadini presenti, lodando la loro disponibilità e sottolineando l’enorme valore espresso dal volontariato nella nostra società. Ha poi illustrato gli obbiettivi e le caratteristiche del corso: sono previste 25 lezioni gratuite, con tre incontri settimanali, durante le quali verranno fornite nozioni utili e fondamentali per prestare soccorso alle persone della comunità in difficoltà. Alla fine del corso i nuovi volontari di Pubblica Assistenza potranno decidere liberamente se prestare il loro prezioso contributo nei servizi di trasporto in ambulanza, nei viaggi con auto o pulmino, come operatore di centrale o nelle manifestazioni locali.

Chi è interessato e non ha potuto partecipare alla serata di presentazione o non ha ancora deciso potrà ancora iscriversi durante la settimana in corso contattando il numero telefono 05444400888 – 05444400777 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00) o inviare una mail a info@pubblicaassistenza.ra.it www.pubblicaassistenza.ra.it.