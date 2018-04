"Racconti emiliani e romagnoli": riparte il concorso per i talenti letterari

Historica Edizioni ha indetto la sesta edizione del concorso letterario “Racconti emiliano-romagnoli RuleDesigner”. Si accettano racconti a tema libero, i testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri anche con testi già premiati in altri concorsi. Si accetta massimo un elaborato ad autore.

I concorrenti devono inviare il racconto in formato word con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del concorso all'indirizzo mail raccontiemilianoromagnoli@gmail.com. I racconti verranno pubblicati da Historica edizioni in un’antologia che sarà presentata in primavera in due eventi, uno in Emilia e uno in Romagna. La partecipazione è gratuita e aperta tutti gli scrittori residenti o domiciliati in Emilia Romagna. Gli elaborati dovranno essere inviati via mail entro e non oltre il 15 maggio 2018.