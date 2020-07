Il bagno con gli amici si trasforma in tragedia: perde la vita a soli 25 anni

Tragedia nel primo pomeriggio di sabato a Lido di Classe. Un romeno di 25 anni, residente a Forlì, è morto mentre stava facendo il bagno con diversi amici all'altezza dello specchio d'acqua antistante il "Bagno Go Go". Il dramma si è materializzato poco dopo le 14, mentre il personale di salvataggio era in pausa. Nonostante il mare mosso, i ragazzi si sono tuffati. Ma il divertimento tra le onde ha preso la piega della sciagura quando il 25enne è scomparso.

Riemerso dall'acqua nei pressi della vicina scogliera, gli amici hanno cercato di aiutarlo. Immediata la richiesta d'aiuto, con gli "angeli rossi" della sorveglianza che si sono immediatamente prodigati per cercare di strappare alla morte il giovane con le prime manovre di rianimazione. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.

Circa un'ora di rianimazione non è servita per salvare la vita al ragazzo. Sotto shock gli amici, così come la madre del ragazzo giunta in spiaggia. Per chiarire la dinamica hanno operato i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia Locale.

Fotoservizio di Massimo Argnani