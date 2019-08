Raid dei "topi" d'abitazione: diversi a colpi notturni a segno nel weekend

Serie di furti nel fine settimana. I "topi" d'abitazione hanno colpito nel cuore della notte nella zona di via Rubicone, via Faentina e zona limitrofe. Alcuni residenti hanno notato i "soliti ignoti" mentre si stavano dileguando col favore delle tenebre. Diverse le case finite nel mirino, anche se nelle mani dei ladri non sarebbero finiti oggetti di valore. I casi sono stati segnalati a Polizia e Carabinieri. Dalle forze dell'ordine il consiglio a tenere le finestre chiuse e le tapparelle abbassate per scongiurare l'azione dei malviventi.