Rapina in banca: ladri in mascherina in fuga col bottino

Attimi di paura alla filiale della Cassa di risparmio di Ravenna di Classe. Venerdì mattina, poco prima delle 13, due persone col volto coperto dalla mascherina si sono intrufolate nella banca, tra via Classense e via Deichmann, e armati di cutter hanno intimato ai cassieri di consegnare loro il denaro, per poi darsi velocemente alla fuga. Fortunatamente in quel momento, proprio in orario di chiusura, dentro la filiale non erano presenti clienti. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato, raggiunte poi dalla Scientifica e con le indagini affidate alla squadra mobile. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

