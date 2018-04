Rapinano la benzinaia minacciandola con una roncola e scappano sul furgone rubato

Hanno minacciato la commessa con una roncola, un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata, e si sono fatti consegnare tutto il contante, per poi scappare con il van appena rubato. Venerdì pomeriggio, intorno alle 3.30, due persone a volto semi-coperto hanno messo a punto una rapina al distributore di benzina Eni-Agip di Cotignola, in via Madonna di Genova. I malviventi sono entrati nella cabina della stazione di servizio e hanno puntato la roncola verso la donna al bancone, intimandole di consegnare loro il denaro contenuto nella cassa. La donna, spaventata, ha obbedito agli ordini e ha osservato i due arraffare il bottino, ancora in fase di quantificazione, prima di darsi alla fuga di una Opel Combo bianca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo di Lugo, affiancati dai colleghi del nucleo operativo provinciale di Ravenna: i militari hanno poi scoperto che il furgoncino bianco su cui erano appena fuggiti i due rapinatori era stato rubato poco prima, intorno alle 12, a Ravenna. Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai colpevoli.