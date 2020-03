Coronavirus, un'impiegata amministrativa di Ravenna Farmacie positiva: 8 colleghi in quarantena

E' venuta in contatto con alcune persone della palestra ormai nota come “cluster” del virus. Un'impiegata del settore amministrativo di Ravenna Farmacie è risultata positiva al coronavirus. "La signora è a casa, sta bene ed è completamente asintomatica", informano dall'azienda, spiegando che si era già messa volontariamente in quarantena. Ravenna Farmacie ha svolto una valutazione sulle persone che nei giorni precedenti erano state a contatto con lei nell’ambiente di lavoro, che sono state segnalate all’Ausl: il servizio di igiene pubblica ha concordato con l'azienda il processo da seguire.

Quindi, per scrupolo, l’azienda ha disposto che gli otto colleghi individuati siano da venerdì volontariamente in quarantena, al fine di tutelare al meglio la salute dei colleghi. Per lo stesso motivo, la Farmacia Comunale numero 8 di via Fiume Abbandonato, contigua agli uffici di Ravenna Farmacie, sabato ha lavorato a battenti chiusi (o comunque con forte limitazione dell’accesso) per garantire una sanificazione ancora più accurata rispetto a quelle che vengono regolarmente effettuate in questo ultimo periodo (già superiori a quelle che venivano fatte prima dell’emergenza Coronavirus).

"Vorrei tranquillizzare tutto gli utenti e gli operatori sul fatto che l’operato di Ravenna Farmacie prosegua in maniera usuale - dichiara la presidente di Ravenna Farmacie, Bruna Baldassarri - garantendo tutte le necessarie precauzioni e le misure igieniche necessarie ad evitare l’insorgere di situazioni critiche".