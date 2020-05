'Ravenna alza il volume': un dj-set al Mar per raccogliere fondi per l'Ausl

Il Comune di Ravenna e il Museo d’arte della città presentano “Ravenna alza il volume”, una raccolta fondi proposta dal dj Geo From Hell per supportare l’impegno di Ausl Romagna contro il Covid 19. Giovedì 7 maggio alle 15 si svolgerà nella splendida cornice del Museo d’arte della città di Ravenna una perfomance artistica di Andrea Georgiou, in arte appunto Geo From Hell, protagonista di un dj set, live in streaming. Musica e arte insieme per un’iniziativa benefica a favore di tutti gli operatori sanitari e addetti che ogni giorno sono impegnati a combattere il Covid 19.

Geo From Hell ha scelto di proporre questa iniziativa al Comune di Ravenna spinto dall’esigenza di dare il suo contributo alla sua città natale e dalla volontà di unire le persone in questo momento di così grande difficoltà e sofferenza e di regalare loro un dj set di un’ora, ispirato alla bellezza della sua città e che, per questo, si svolge in uno dei monumenti storici che più lo affascinano. Il museo, attualmente senza il suo pubblico e in attesa di riaprire, riempie i suoi spazi di musica e, virtualmente, di folle appassionate che seguiranno la performance in streaming.

Diverse realtà ravennati sostengono il progetto “Ravenna alza il volume” e hanno offerto la loro collaborazione, come Andrea Bernabini che con Matteo Bevilacqua è stato invitato da Geo From Hell, per la sua esperienza artistica, a realizzare le grafiche visive e il video del dj set. La diretta verrà condivisa su tutti i canali social di Comune di Ravenna, Mar - Museo d’arte della città di Ravenna, Ravenna Cultura, Ravenna Tourism e degli artisti Geo From Hell e Andrea Bernabini, oltre che di Bronson Produzioni, Singita Miracle beach, Bbk beach e Matilda disco. Sarà possibile effettuare le donazioni ad Ausl Romagna dal 7 al 17 maggio attraverso Paypal attraverso questo link.