"Ravenna per mano": monumenti Unesco di Ravenna più a misura di disabili

Monumenti Unesco di Ravenna piu' a misura di disabili. Via libera all'unanimita', in consiglio comunale, alla ratifica della deliberazione di giunta sull'avvio dei lavori del progetto "Ravenna per mano". Che ha ricevuto, spiega l'assessore alla Cultura Elsa Signorino, un finanziamento dal ministero competente di 90.000 euro sui 100.000 richiesti. L'iniziativa si riferisce appunto in particolare ai disabili e alle loro famiglie, nell'ottica di una maggiore accessibilita' ai monumenti Patrimonio Unesco della citta' dei mosaici. Piu' nel dettaglio verranno realizzati interventi di formazione per gli operatori; percorsi esperenziali per i disabili e le loro famiglie; 12 schede tattili e un volume facilitato; una installazione videotattile in cui un totem fornira' una descrizione audio semplificata. Dunque, sottolinea Signorino, "un progetto molto articolato che va a confermare la vocazione per una accessibilita' piu' ampia del Patrimonio Unesco". (fonte Dire)