Ravenna saluta il prefetto Russo: "Si è instaurato un rapporto speciale"

Si è svolta venerdì mattina la cerimonia di saluta delle autorità civile al Prefetto Francesco Russo, che andrà a ricoprire lo stesso incarico a Salerno. "La Provincia di Ravenna è solita esprimere gratitudine rispetto agli uomini dello Stato che negli anni si sono alternati nel ricoprire incarichi di grande responsabilità nel nostro territorio. In questo caso siamo però davanti ad una situazione particolare perché tra il prefetto Francesco Russo e le comunità che compongono la nostra provincia si è instaurato un rapporto speciale", ha afferma il sindaco bizantino e presidente della Provincia, Michele De Pascale.

"Nella sua azione ha dimostrato un forte senso dello Stato e una grande umanità affrontando temi complessi sia nelle politiche legate alla sicurezza, concernenti le funzioni della prefettura, sia attraverso un’importantissima attività di coordinamento di tutti gli uffici statali presenti sul territorio e nel raccordo tra amministrazione centrale ed enti locali della provincia - conclude De Pascale -. Nel ringraziarlo di cuore non possiamo che fargli un sincero in bocca al lupo per la sua nuova esperienza, certi che i cittadini della provincia di Salerno saranno molto fortunati nel beneficiare del suo servizio". Al posto di Russo arriverà il prefetto Enrico Caterino, che, ha assicurato De Pascale, "accoglieremo con lo spirito ospitale che è proprio della nostra comunità".