'Restiamo vicini', una raccolta fondi per il sostegno a distanza delle persone con disabilità

Il Gruppo Disabilità Faenza ha attivato servizi di sostegno a distanza a favore di 130 persone con disabilità e le loro famiglie per farli sentire meno soli, più capiti e ascoltati in un momento difficile come questo. Da pochi giorni è stata lanciata la campagna di crowdfunding "Restiamo vicini" per raccogliere i fondi necessari a sviluppare attività di supporto per i soci, senza lasciare nessuno indietro. Una campagna che sarà online fino al 7 giugno sulla piattaforma di Ginger. In concreto servono 3.715 euro ogni settimana, al fine di poter acquistare materiale didattico e fornire ore di supporto professionale a distanza.

Il progetto, inoltre, è stato selezionato dalla Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese come realtà meritevole di cofinanziamento. In definitiva l'accordo prevede che se la campagna raggiunge l'80% del suo obiettivo la banca contribuisce con il 20% restante. Un importante contributo che si aggiunge e al sostegno in materia di formazione che ha già fornito attraverso Ginger. Ma non è la sola realtà che ha dimostrato vicinanza al progetto: fino ad oggi il contributo economico è arrivato anche da una quarantina di sostenitori che hanno deciso di mettersi in gioco per progetti sociali importanti e concreti. Tra gli altri uno speciale ringraziamento lo si rivolge a Moreno Holding Group S.P.A., prima azienda del territorio che sostiene la campagna, insieme a Round Table 38 di Faenza e al Circolo Legambiente Lamone Faenza.