Riapre con un orario ampliato il parco giochi a Massa Lombarda

Riapre sabato 23 marzo il parco giochi “Il Millepiedi”, in via 25 Aprile a Massa Lombarda. Il parco, particolarmente apprezzato dalle famiglie massesi, è uno spazio pensato dal Comune per lo svago e l’aggregazione di bambini e famiglie, con strutture gioco appositamente dedicate ai più piccoli.

Come scelto dall’Amministrazione comunale in questi ultimi anni, anche per il 2019 si osserverà un orario di apertura ampliato rispetto al passato; il parco rimarrà infatti aperto fino al 15 dicembre 2019 e osserverà i seguenti orari: dal 23 marzo al 12 maggio dalle 9.30 alle 19; dal 13 maggio al 25 agosto dalle 9.30 alle 22; dal 26 agosto al 27 ottobre dalle 9.30 alle 21; dal 28 ottobre al 15 dicembre dalle 9.30 alle 18. L’apertura, la chiusura e la sorveglianza del parco sono affidate ai volontari dell’Auser; tutte le strutture e attrezzature sono periodicamente manutenute dalla squadra tecnica del Comune, che interviene anche su segnalazione dei volontari e degli utenti.