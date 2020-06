Riapre per il periodo estivo la farmacia comunale di Tagliata

Riapre dal 26 giugno e sarà attiva fino al 30 agosto compreso la farmacia comunale di Tagliata, farmacia succursale estiva in aggiunta e a supporto delle farmacie comunali già attive sul territorio. Il servizio è stato riattivato anche a Tagliata dove in Fase due le attività commerciali, ricettive e balneari hanno ripreso le loro attività. È stata superata la difficoltà iniziale di reperimento e assunzione di personale qualificato causata da problematicità legate alla situazione sanitaria nazionale della pandemia da Covid-19. Il servizio si aggiunge all’assistenza farmaceutica comunale comunque già presente. La farmacia sita in Piazzale dei Pesci n.2/c sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20,00, comprese festività infrasettimanali. La domenica dalle 08,30 alle 12,30.

