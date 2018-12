Ricercato dopo la condanna: la Polizia lo rintraccia sull'appennino

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne italiano in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Perugia. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nel pomeriggio di mercoledì, in una località dell’appennino faentino, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza. Il 43enne, condannato per reati contro il patrimonio, al termine degli accertamenti è stato accompagnato in carcere a Forlì.