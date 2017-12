Riconosce chi gli ha rubato la bici in un negozio, la polizia lo pressa e lui confessa

Nel pomeriggio di venerdì i poliziotti del Commissariato di Faenza sono intervenuti in un esercizio commerciale della periferia cittadina, all’interno del quale un cittadino faentino di 30 anni riteneva di avere riconosciuto l’autore del furto della propria bicicletta, avvenuto il 14 dicembre scorso in corso Mazzini. Durante il furto il derubato aveva avuto modo di vedere l’autore del furto tramite le immagini registrate che gli erano state fatte visionare dalle forze dell’ordine in sede di denuncia. I poliziotti della Volante del Commissariato di Faenza hanno proceduto all’identificazione dell’uomo indicato dal faentino, che si trovava in quel momento all’interno dell’esercizio commerciale, un cittadino nativo del Camerun di 26 anni.

Lo straniero, “pressato” da richieste di spiegazioni e chiarimenti da parte dei poliziotti, ha ammesso il furto avvenuto e ha confessato agli operatori il luogo dove ancora deteneva la bicicletta, in un edificio del centro cittadino, all’interno dell’androne di un palazzo. Gli agenti hanno raggiunto quindi il posto indicato e rintracciavano la bicicletta, perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite dal faentino e formalizzate nella denuncia di furto trattandosi, tra l’altro, di un velocipede molto particolare con dettagli inequivocabili.