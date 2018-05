Ricordato il 20° anniversario della tragica morte di tre giovani Carabinieri

Sabato mattina, alla Chiesa di “San Severo Vescovo” di Savio di Ravenna è stata celebrata la messa in ricordo dei giovani Carabinieri Stefano Piccioni, 22enne di Perugia, Eugenio Cinelli, 26enne di Roma, e Simone Pascucci, 27enne di Pesaro, scomparsi tragicamente il 6 maggio 1998, in un incidente stradale, mentre facevano rientro alla Stazione Carabinieri di Savio. Alla funzione, officiata dal parroco don Silvio, erano presenti i familiari delle vittime, il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi, il saviotto Francesco Balsamo ed una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima. Dopo il rito religioso il corteo si è spostato sul luogo del tragico incidente al e monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri inaugurato nell'ottobre del 2015.