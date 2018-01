Rifiuti abbandonati, la Municipale insieme a Hera "stana" i furbetti

Anche il 2018 è iniziato all'insegna dei controlli congiunti della Polizia municipale della Bassa Romagna e del personale di Hera, volti all'individuazione di chi abbandona rifiuti al di fuori degli appositi contenitori sul territorio comunale. I controlli sono inoltre mirati a individuare chi non rispetta il calendario della raccolta porta a porta integrale (organico, indifferenziato, carta, plastica e vetro/lattine), vigente in centro storico già dall'anno scorso.

Nelle giornate dell’8 e del 20 gennaio sono stati effettuati controlli in centro storico (in particolare all'incrocio tra via Bassi e via Fratelli Rosselli) e nella zona industriale/artigianale di Fruges, che hanno portato all'individuazione di alcuni dei responsabili. L'amministrazione comunale continua a sostenere le attività di controllo che contribuiscono a individuare coloro che, con queste azioni incivili e irresponsabili, dimostrano quanto poco tengono al proprio paese e alla convivenza civile.