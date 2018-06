Faenza, nuova casa per il Rifugio del Cane: è accanto al canile comunale

A partire da lunedì, chiunque volesse adottare un cane o visitare gli animali in custodia a Enpa Faenza, dovrà recarsi nel canile comunale di via Plicca 2. È infatti in corso il trasferimento degli ospiti del Rifugio del cane di via Righi, ormai giunto a fine corsa e non più idoneo in termini di sicurezza e operatività. Nei prossimi mesi, proprio a fianco del canile comunale (anch’esso gestito dai volontari di Enpa), inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo Rifugio del cane: tutta l’attività dei canili sarà dunque concentrata in unico luogo, più comodo dal punto di vista gestionale e più consono all’ospitalità degli animali, del personale e dei visitatori. Per il momento è ancora possibile recarsi nella struttura di via Righi solo per portare coperte, cibo e altre donazioni. Inoltre, a partire da lunedì 18 giugno il canile di via Plicca amplierà l’orario di apertura al pubblico, che diventerà dal mercoledì alla domenica dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Per visite su appuntamento è possibile chiamare il responsabile Davide Bascetta al numero 0546 41955, oppure 393 0743281. Chi volesse contribuire alla realizzazione del nuovo Rifugio del cane e sostenere tutte le attività di Enpa Faenza, può fare una donazione, tramite bonifico su conto corrente intestato a Enpa Faenza, Iban IT93TO854223700000000062216. È inoltre possibile destinare il proprio cinque per mille alla Fondazione Tobia (codice fiscale 90029700391).Per ulteriori informazioni, contattare l’Enpa - Sezione di Faenza al numero 0546 661203 (il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30), email: faenza@enpa.org.