Rinviato il concerto di Francesco De Gregori: tappa a Cervia nel 2021

A causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative, è stato rinviato al 2021 il tour di Francesco De Gregori, che il 25 luglio avrebbe dovuto esibirsi in piazza Garibaldi a Cervia. La nuova data è stata fissata per il 24 luglio 2021, sempre in piazza Garibaldi. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma fansale di TicketOne. È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne.

