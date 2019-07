Ripartono i lavori sull'E45: "Bene, ora rispettare i tempi"

Si sblocca l'impasse che attanaglia da mesi l'E45. A seguito dell'incontro avvenuto nelle scorse settimane ad Arezzo, il procuratore Roberto Rossiì ha dato il nulla osta perchè l’Anas possa completare i lavori e procedere alla riapertura anche ai mezzi pesanti del viadotto Puleto sulla E45.

"Finalmente una buona notizia - commenta Renato Lelli, segretario regionale del Partito repubblicano italiano - Ai sindaci del territorio il compito e il dovere di farsi parte attiva perché l’Anas rispetti i tempi dichiarati per completare i lavori e procedere alla totale riapertura. Però tutto questo non basta: tutta la tratta da Verghereto a Ravenna è un cantiere continuo con opere ferme a metà, cantieri aperti e che vanno avanti a rilento, restringimenti di carreggiata, svincoli di uscita ed entrata chiusi per lungo tempo e uno di seguito all’altro; tutto questo con il rischio di code e incidenti, rabbia e preoccupazione degli utenti che assistono inermi, costretti a perdite di tempo con allungamento dei percorsi. Occorre quindi che la mobilitazione messa in atto in questi mesi prosegua con in primo piano i sindaci interessati. L’Anas è impresa pubblica dello Stato e il Governo è direttamente responsabile del controllo e delle azioni di questo ente. I Comuni attraversati devono chiedere garanzie e certezze sui lavori mantenendo un tavolo di confronto periodico tra Anas ed Enti locali di verifica su rispetto dei tempi e andamento lavori. Questo significa pretendere da Anas un piano complessivo delle opere che garantisca che vi sono le risorse necessarie a completare tutti i lavori di manutenzione, con la specifica delle varie tratte interessate, e dei tempi necessari a completare le varie parti".