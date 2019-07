Paura in spiaggia: uomo rischia di annegare mentre fa il bagno

Venerdì mattina, intorno alle 10.15, un 64enne della zona ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno in mare a Lido Adriano, di fronte allo stabilimento balneare 358. L'uomo era in acqua quando è stato visto in difficoltà a pancia in giù, ed è subito stato soccorso dai bagnini di salvataggio, che hanno iniziato le manovre di rianimazione fino a che il 64enne non si è ripreso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Sulla spiaggia di Lido Adriano è intervenuta anche la Capitaneria di Porto di Ravenna.