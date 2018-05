Rischio sismico, come affrontarlo: a Bagnacavallo un progetto per le scuole

Comune di Bagnacavallo e Istituto comprensivo Berti promuovono, in collaborazione con l’associazione "Io non tremo" e i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, un’iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del rischio sismico. Il progetto coinvolgerà gli alunni della scuola primaria di Bagnacavallo e Villanova, che martedì assisteranno a un incontro con i volontari dell’associazione sui comportamenti da tenere in caso di sisma, non solo a scuola, ma anche a casa o in strada. Sarà proiettato un video, al quale seguirà un dibattito con la possibilità per bambine e bambini di fare domande agli esperti presenti. Martedì 5 a Bagnacavallo e mercoledì 6 giugno a Villanova, poi, studenti e insegnanti parteciperanno a una prova di evacuazione con l’uscita degli alunni fino al punto di raccolta, dove la Protezione Civile allestirà una tenda per il primo soccorso e mostrerà le procedure da attivare in caso di emergenza e i mezzi attrezzati. Sarà inoltre distribuito a tutti gli studenti un opuscolo informativo predisposto dal gruppo comunale di Protezione Civile.