Rivendeva notebook e Iphone nuovi di zecca nel parco: denunciato

Gli agenti della Polizia locale di Faenza, nei giorni scorsi, hanno fermato al Parco Mita - luogo indicato come ritrovo abituale di spacciatori dagli studenti - un 24enne nigeriano residente a Faenza che cercava di vendere ai frequentatori del parco non droga, ma materiali tecnologici di ultima generazione, smartphone e computer ancora imballati di cui l'uomo non ha saputo giustificare il possesso. L’uomo è stato pertanto denunciato per ricettazione alla Procura di Ravenna e il materiale tecnologico immediatamente sequestrato.