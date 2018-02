Rubano batterie per auto e schermi per pc dalla stazione ecologica: arrestati

I Carabinieri della Stazione di Filetto, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza per concorso in furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli un 41enne e un 32enne marocchini, entrambi residenti nella provincia di Padova.

Intorno alle 22 di venerdì sera i militari, impegnati nel pattugliamento della zona artigianale di Roncalceci, hanno notato una monovolume sospetta che, nonostante l’intimazione fatta con paletta e lampeggiante, avrebbe cercato di allontanarsi. Una volta bloccata l'auto è scattata la perquisizione e, nascosti sotto un telo nel vano di carico, soto state rinvenute 11 batterie da 12 volt per veicoli, una batteria da gruppo di continuità e uno schermo da computer. Sotto il sedile anteriore, inoltre, sarebbero state ritrovate delle cesoie.

Considerato che il più giovane dei due era già noto alle forze dell'ordine per furti in aree ecologiche, i militari si sono recati nella stazione Hera poco distante, dove hanno notato che la recinzione era stata da poco tagliata con delle cesoie e che, dal controllo interno insieme al responsabile, risultava mancare tutto il materiale rinvenuto ai nordafricani. Per questo i due sono stati dichiarati in arresto e, trascorsa la notte in camera di sicurezza, sabato sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che ha convalidato le misure. I due hanno patteggiato la pena di 10 e 8 mesi, con applicazione del divieto di ritorno nella provincia di Ravenna.