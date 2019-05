Rubato un altro salvadanaio di Enpa: "La telecamera stavolta ha ripreso i ladri"

Ancora un furto ai danni dei poveri animali senza famiglia e di chi si prende cura di loro. A denunciarlo, dopo una serie di episodi simili avvenuti a inizio aprile, è di nuovo la sezione ravennate di Enpa, Ente nazionale di protezione animali: "In questi giorni è stata rubata una quarta cassetta salvadanaio, a forma di casetta, da un bar di Ravenna. Sembra ormai prendere piede questa nuova attività da parte di qualche cialtrone. Questa volta la telecamera posizionata nel locale ha ripreso gli autori del furto, persone sconosciute e difficili da rintracciare. In questo modo si sottraggono delle risorse per l'acquisto di cibo e medicinali per i randagi bisognosi d'aiuto".